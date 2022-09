Covid: via libera Aifa a vaccini aggiornati per over 12 (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - La Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, riunita nel pomeriggio ha dato il via libera in Italia alla dose booster con i vaccini anti-Covid adattati a Omicron 1, per gli over 12. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Una decisione che segue il via libera dell'Ema arrivato il primo settembre ai due vaccini 'aggiornati' Pfizer-BioNTech Comirnaty*, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e Omicron 1, e del vaccino Spikevax* di Moderna, bivalente e anch'esso mirato a ceppo originario e Omicron Ba.1. Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - La Commissione tecnico scientifica dell', l'Agenzia italiana del farmaco, riunita nel pomeriggio ha dato il viain Italia alla dose booster con ianti-adattati a Omicron 1, per gli12. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Una decisione che segue il viadell'Ema arrivato il primo settembre ai due' Pfizer-BioNTech Comirnaty*, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e Omicron 1, e del vaccino Spikevax* di Moderna, bivalente e anch'esso mirato a ceppo originario e Omicron Ba.1.

