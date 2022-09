Covid oggi Sardegna | 272 contagi e nessun morto | bollettino 5 settembre

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 272 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1160 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 83 ( – 2 ). 9552 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 112 ). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

