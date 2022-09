Covid: oggi 6.610 casi e 40 morti in Italia (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - Sono 6.610 i nuovi casi di Covid (13.197 ieri) e 40 i morti (30 ieri) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio. Sono 63.822 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati (111.946 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 10,3% (11,8% ieri). In calo i ricoverati con sintomi (-7 da ieri per un totale di 4.566) e le persone in terapia intensiva (-5 da ieri per un totale di 185). Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - Sono 6.610 i nuovidi(13.197 ieri) e 40 i(30 ieri) registrati innelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio. Sono 63.822 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati (111.946 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 10,3% (11,8% ieri). In calo i ricoverati con sintomi (-7 da ieri per un totale di 4.566) e le persone in terapia intensiva (-5 da ieri per un totale di 185).

