Covid, news di oggi. Crescono le terapie intensive (+2), scendono i ricoveri (-57). LIVE (Di lunedì 5 settembre 2022) Secondo l'ultimo bollettino sono 13.197 i casi e 30 i morti. Sono stati processati 111.946 tamponi per un tasso di positività pari all'11,8%. Nell'ultima settimana - secondo il Report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità - la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 settembre 2022) Secondo l'ultimo bollettino sono 13.197 i casi e 30 i morti. Sono stati processati 111.946 tamponi per un tasso di positività pari all'11,8%. Nell'ultima settimana - secondo il Report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità - la percentuale di reinfezioni sul totale dei casisegnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9%

