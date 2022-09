Covid, le news di oggi. Bollettino: 13.197 casi, 30 morti. Tasso all'11,8% (Di lunedì 5 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore processati 111.946 tamponi. Crescono le terapie intensive (+2), scendono i ricoveri (-57). Nell'ultima settimana - secondo il Report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità - la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore processati 111.946 tamponi. Crescono le terapie intensive (+2), scendono i ricoveri (-57). Nell'ultima settimana - secondo il Report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità - la percentuale di reinfezioni sul totale deisegnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9%

