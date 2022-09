Covid in Toscana: morto un uomo di 94 anni a Livorno, oggi 5 settembre. E 211 nuovi contagi. Ma non abbassiamo la guardia! (Di lunedì 5 settembre 2022) E' morto di coronavirus un uomo di 94 anni, oggi 5 settembre 2022. Risiedeva a Livorno. E 211 sono i nuovi contagiati (42 confermati con tampone molecolare e 169 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni (10% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 33% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 settembre 2022) E'di coronavirus undi 942022. Risiedeva a. E 211 sono iati (42 confermati con tampone molecolare e 169 da test rapido antigenico) con età media di 38(10% ha meno di 20, 15% tra 20 e 39, 31% tra 40 e 59, 33% tra 60 e 79, 11% ha 80o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

