Covid in Campania, drastico calo di casi: 499 contagi, 3 morti e indice scende all'11,87% (Di lunedì 5 settembre 2022) Covid, 5 settembre. L'andamento dei contagi rallenta ancora. In Campania c'è stato un decesso nelle ultime 48 ore, cui se ne aggiungono tre avvenuti in precedenza ma inseriti nel... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 settembre 2022), 5 settembre. L'andamento deirallenta ancora. Inc'è stato un decesso nelle ultime 48 ore, cui se ne aggiungono tre avvenuti in precedenza ma inseriti nel...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - ANSACampania : Covid: in Campania calano i contagi e ricoveri in intensiva - ptvtelenostra : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - - occhio_notizie : La situazione #Covid in #Campania - mattinodinapoli : Covid in Campania, meno casi: 499 contagi e tre morti registrati -

Il Comandante dei Carabinieri Pietro Barrel lascia Alghero dopo tre anni ... ma soprattutto nel periodo segnato dall'emergenza sanitaria del Covid, in cui l'attività degli uomini del Comando di Alghero è stata importante. La sua prossima destinazione è in Campania, nella ... Cambio al Comando dei carabinieri di Alghero ... ma soprattutto nel periodo segnato dall'emergenza sanitaria del Covid, in cui l'attività degli uomini del Comando di Alghero è stata importante. La sua prossima destinazione è in Campania, nella ... Regione Campania Covid. In Campania calano i contagi e ricoveri in intensiva Continuano a calare, in Campania, i contagi covid. Secondo il Bollettino della Regione Campania, sono 499 i neo positivi al Covid su 4201 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13,97%, ... Covid in Campania, meno casi: Covid, 5 settembre. L'andamento dei contagi rallenta ancora. In Campania c'è stato un decesso nelle ultime 48 ore, cui se ne aggiungono tre avvenuti in precedenza ma inseriti ... ... ma soprattutto nel periodo segnato dall'emergenza sanitaria del, in cui l'attività degli uomini del Comando di Alghero è stata importante. La sua prossima destinazione è in, nella ...... ma soprattutto nel periodo segnato dall'emergenza sanitaria del, in cui l'attività degli uomini del Comando di Alghero è stata importante. La sua prossima destinazione è in, nella ... COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Continuano a calare, in Campania, i contagi covid. Secondo il Bollettino della Regione Campania, sono 499 i neo positivi al Covid su 4201 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13,97%, ...Covid, 5 settembre. L'andamento dei contagi rallenta ancora. In Campania c'è stato un decesso nelle ultime 48 ore, cui se ne aggiungono tre avvenuti in precedenza ma inseriti ...