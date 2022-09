Covid 19 in Campania, bollettino del 4 settembre: 499 positivi (Di lunedì 5 settembre 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 4 settembre, parla di 1.833 nuovi positivi su 4.201 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 499 positivi al Covid 19 in Campania (467 al test antigenico e 32 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Leggi su 2anews (Di lunedì 5 settembre 2022)19 in: ildi ieri, domenica 4, parla di 1.833 nuovisu 4.201 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 499al19 in(467 al test antigenico e 32 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

tvoggi : CORONAVIRUS, CONTAGI E RICOVERI IN INTENSIVA IN CALO IN CAMPANIA Continuano a calare, in Campania, i contagi. Secon… - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Curva del contagio in flessione, ma #Campania resta maglia nera d'Italia per numero di positivi al #Covid, oltre 100.60… - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 499 positivi su 4.201 tamponi nelle ultime 24 ore - TgrRaiCampania : Curva del contagio in flessione, ma #Campania resta maglia nera d'Italia per numero di positivi al #Covid, oltre 10… -