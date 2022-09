Così la stimolazione elettrica del cervello aiuterà contro le overdose di cibo

Leggi su dilei

(Di lunedì 5 settembre 2022) Non ci si ferma. Nemmeno quando lo stomaco è gonfio di. Perché il segnale che porta ad introdurre alimenti, sbagliato in questo caso, non prende le vie comuni che partono dal senso di ripienezza e soddisfazione ma piuttosto dal. Per chi fa i conti con il disturbo da alimentazione inllata – quello che gli esperti anglosassoni chiamano “binge eating” – cercare di fermarsi anche dopo un’alimentare appare un problema. La ricerca, in futuro, potrebbe portare ad una sorta di “sistema dillo” favorito dallacerebrale profonda, o Dbs. Dà notizia di questa opportunità, tutta da valutare, una ricerca apparsa su Nature Medicine che ha interessato due sole persone, quindi rappresenta solo un’ipotesi di lavoro ma non certo una realtà scientifica ...