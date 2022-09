Corte Costituzionale, corsa a tre per la successione ad Amato. Dopo la Cartabia, alla presidenza della Consulta potrebbe tornare una donna (Di lunedì 5 settembre 2022) Al via il totonomine per la presidenza della Corte Costituzionale: mancano poco più di dieci giorni alla scadenza del mandato di Giuliano Amato. La data designata è quella del 18 settembre ma, trattandosi di una domenica, il termine slitterà al 19. Amato presiederà la sua ultima udienza da presidente martedì 13, ricevendo il saluto dei giudici e dell’avvocatura e pronunciando un suo intervento. corsa a tre per il Dopo Amato alla Corte Costituzionale. Dopo la Cartabia, il presidente potrebbe di nuovo essere una donna Intanto, lo scenario appare non solo in fermento ma balza subito all’occhio la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Al via il totonomine per la: mancano poco più di dieci giorniscadenza del mandato di Giuliano. La data designata è quella del 18 settembre ma, trattandosi di una domenica, il termine slitterà al 19.presiederà la sua ultima udienza da presidente martedì 13, ricevendo il saluto dei giudici e dell’avvocatura e pronunciando un suo intervento.a tre per illa, il presidentedi nuovo essere unaIntanto, lo scenario appare non solo in fermento ma balza subito all’occhio la ...

