CorSport: Inter, alla Pinetina pensano che qualche giocatore si ritenga troppo bravo, già arrivato (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Milan, nel derby di sabato, alla Pinetina iniziano ad essere preoccupati, scrive il Corriere dello Sport. “Dopo il derby, l’Inter si è scoperta indifesa e presuntuosa, due difetti sconosciuti nell’era Inzaghi. Ieri alla Pinetina c’erano solo facce preoccupate, su tutte quelle dei dirigenti, presenti per assistere alla seduta defaticante e poi pranzare con Inzaghi”. “A essere diversa forse è la testa: qualche giocatore, sostengono in viale della Liberazione e alla Pinetina, si sente troppo bravo, già arrivato o non scende in campo con l’atteggiamento giusto. Una tendenza da correggere”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo la sconfitta dell’contro il Milan, nel derby di sabato,iniziano ad essere preoccupati, scrive il Corriere dello Sport. “Dopo il derby, l’si è scoperta indifesa e presuntuosa, due difetti sconosciuti nell’era Inzaghi. Ieric’erano solo facce preoccupate, su tutte quelle dei dirigenti, presenti per assistereseduta defaticante e poi pranzare con Inzaghi”. “A essere diversa forse è la testa:, sostengono in viale della Liberazione e, si sente, già arrivato o non scende in campo con l’atteggiamento giusto. Una tendenza da correggere”. L'articolo ilNapolista.

napolista : CorSport: #Inter, alla Pinetina pensano che qualche giocatore si ritenga troppo bravo, già arrivato I dirigenti… - MentalitNeroaz1 : @CorSport - Lukaku in Belgio per provare il recupero lampo. si spera di averlo per domenica 18 settembre contro l’U… - CorSport : #Inter, la difesa fa acqua: il #BayernMonaco ora è un incubo ?? - CorSport : #Inter al lavoro: tutta la dirigenza alla Pinetina ?? - SpattiGian : @miguel99845585 @Inter @SerieA @FIGC @AIA_it @CorSport @repubblica @tuttosport @LaStampa @Corriere @ilsecoloxix… -