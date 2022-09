“Corso per cronisti e telecronisti sportivi” di OA Sport con Buffa e Ambesi. Gli sbocchi professionali (Di lunedì 5 settembre 2022) A tre anni di distanza dall’ultima volta, torna a svolgersi in presenza il Corso per cronisti e telecronisti Sportivi di OA Sport. Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre sarà la città di Macerata, in collaborazione con l’Overtime Festival, ad ospitare un evento che accoglierà alcuni tra i volti più noti ed apprezzati del giornalismo contemporaneo italiano come Federico Buffa, Pierluigi Pardo, Massimiliano Ambesi e Gianluca Di Marzio. Veri e propri cultori di una professione che si è evoluta nell’arco dei decenni e che necessita di un costante adeguamento all’incedere del tempo. Sarà presente anche un recente campione olimpico: possiamo definire Luigi Busà il più grande karateka di tutti i tempi, capace a più riprese di laurearsi campione europeo e mondiale, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) A tre anni di distanza dall’ultima volta, torna a svolgersi in presenza ilpere teledi OA. Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre sarà la città di Macerata, in collaborazione con l’Overtime Festival, ad ospitare un evento che accoglierà alcuni tra i volti più noti ed apprezzati del giornalismo contemporaneo italiano come Federico, Pierluigi Pardo, Massimilianoe Gianluca Di Marzio. Veri e propri cultori di una professione che si è evoluta nell’arco dei decenni e che necessita di un costante adeguamento all’incedere del tempo. Sarà presente anche un recente campione olimpico: possiamo definire Luigi Busà il più grande karateka di tutti i tempi, capace a più riprese di laurearsi campione europeo e mondiale, ...

