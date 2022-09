Corsa a tre per il dopo Amato alla Corte Costituzionale. Dopo la Cartabia, il presidente potrebbe di nuovo essere una donna (Di lunedì 5 settembre 2022) Al via il totonomine per la presidenza della Corte Costituzionale: mancano poco più di dieci giorni alla scadenza del mandato di Giuliano Amato. La data designata è quella del 18 settembre ma, trattandosi di una domenica, il termine slitterà al 19. Amato presiederà la sua ultima udienza da presidente martedì 13, ricevendo il saluto dei giudici e dell’avvocatura e pronunciando un suo intervento. Intanto, lo scenario appare non solo in fermento ma balza subito all’occhio la particolarità che emerge rispetto alla rosa dei tre candidati in lizza per sostituire l’ex premier. È una Corsa al femminile quella che caratterizzerà l’elezione del prossimo presidente della Consulta: dei tre nomi individuati, infatti, due sono donne. In ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Al via il totonomine per la presidenza della: mancano poco più di dieci giorniscadenza del mandato di Giuliano. La data designata è quella del 18 settembre ma, trattandosi di una domenica, il termine slitterà al 19.presiederà la sua ultima udienza damartedì 13, ricevendo il saluto dei giudici e dell’avvocatura e pronunciando un suo intervento. Intanto, lo scenario appare non solo in fermento ma balza subito all’occhio la particolarità che emerge rispettorosa dei tre candidati in lizza per sostituire l’ex premier. È unaal femminile quella che caratterizzerà l’elezione del prossimodella Consulta: dei tre nomi individuati, infatti, due sono donne. In ...

