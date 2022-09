Corriere dello Sport – Pinto lo ha già prenotato

(Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-04 11:38:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: ROMA – Una sconfitta pesante per il Bodø/Glimt che ieri sera ha probabilmente salutato il sogno di vincere il suo terzo campionato consecutivo. Il club norvegese infatti è stato battuto 4-1 in casa dal Molde capolista in classifica che a nove giornate dalla fine del campionato ha portato il suo vantaggio sul Bodø a ben dieci punti. Ola Solbakken era in tribuna a fare il tifo per i suoi compagni, da quando si è fermato – lo scorso 10 luglio – per l’infortunio alla spalla è sempre rimasto vicino alla squadra per sostenere i suoi con la speranza di vincere un ultimo campionato in Norvegia. Sarebbe stato il miglior modo di salutare e cominciare la nuova avventura in un altro club: la Roma, che lo ha bloccato e ...

pietroraffa : Il quirinalista Breda spiega sul Corriere che la dichiarazione di #Meloni ha suscitato 'stupore' sul Colle. Fonti d… - juve_magazine : RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Mou, che schiaffi', Tuttosport: 'Juventus, intanto alza il ritmo', Il Mattino: 'N… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: 'Mou, che schiaffi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: 'Febbre azzurra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: 'Febbre azzurra' -

Corriere dello Sport

... 24,1% la media per la Meloni (anche se in lieve calo0,2%) mentre per i Dem la forbice si ... Concentriamoci però sulle intenzioni di voto che arrivano da Ipsos per il "della Sera": i ...... anche se il Daily Mail ricorda che l'ultima relazione conosciuta della Stone è stata con il rapper 26enne RMR a giugnoscorso anno, quando venne fuori che si stavano vedendo da diversi mesi. ... Roma, Solbakken a gennaio: Pinto lo ha già prenotato Altro successo per il Lione che asfalta in casa l'Angers e si porta al terzo posto in classifica con una partita ancora da giocare ...Dopo il ko contro l'Udinese nel pomeriggio la squadra scenderà subito in campo per il primo allenamento in vista dell'Europa League ...