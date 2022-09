Coronavirus in Italia, oltre 6 mila nuovi positivi e 40 vittime (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono 6.610 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore in Italia, su un totale di 63.822 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 13.197, più del ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono 6.610 icontagi da Covid registrati innelle ultime 24 ore in, su un totale di 63.822 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 13.197, più del ...

NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 589460 attualmente positivi a test (-13706 in un giorno) con 175872 decessi (40) e 21179545… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi: L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epid… - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 6mila 610 nuovi casi e 40 morti Roma - Coronavirus, oggi in Italia 6mila 610 nuovi cas… - MarianoDePersio : RT @GIMBE: Online il monitoraggio dell'epidemia da #Coronavirus in Italia: 6.608 nuovi casi confermati dal Ministero della Salute al 5 sett… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 settembre: 6.610 nuovi casi, i morti sono 40 -