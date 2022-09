Corea del Sud: il tifone Hinnamnor si avvicina (Di lunedì 5 settembre 2022) Mentre il tifone Hinnamnor si avvicina alla terraferma della penisola Coreana (Corea del Sud), che dovrebbe essere il piu' forte che la nazione abbia mai registrato, le persone sulla spiaggia di Busan ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Mentre ilsialla terraferma della penisolana (del Sud), che dovrebbe essere il piu' forte che la nazione abbia mai registrato, le persone sulla spiaggia di Busan ...

Corea del Sud: il tifone Hinnamnor si avvicina

Mentre il tifone Hinnamnor si avvicina alla terraferma della penisola coreana (Corea del Sud), che dovrebbe essere il piu' forte che la nazione abbia mai registrato, le persone sulla spiaggia di Busan si imbattono in forti folate di vento e piogge battenti. 5 settembre 2022

Evacuazioni e voli cancellati: la Corea del Sud si prepara all'arrivo del tifone Hinnamnor che si sta avvicinando alle coste meridionali del paese asiatico con forti piogge, venti fino a 300 km all'ora e onde sempre più alte.

Covid e tifoni rallentano i porti cinesi

Arriva un'altra ondata di rallentamenti e fermi nei porti cinesi a causa del tifone Hinnamor e del confinamento imposto dalle Autorità contro nuovi focolai di Covid-19.