Convocati Torino per il Lecce: tre assenze per Juric

Convocati Torino per il match di questa sera contro il Lecce: le scelte di Ivan Juric. Tre assenze per i granata Il Torino ha diramato la lista dei Convocati per il match con il Lecce. Assenti Berisha, Miranchuk e Ricci. Portieri: Gemello, Fiorenza, Milinkovic-Savic.Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Lazaro, Djidji, Vojvoda.Centrocampisti: Lukic, Ilkhan, Adopo, Aina, Radonjic, Linetty, Vlasic.Attaccanti: Sanabria, Pellegri, Seck, Garbett. L'articolo proviene da Calcio News 24.

