Convocati Juve per il PSG: Di Maria fuori! La scelta sugli altri infortunati (Di lunedì 5 settembre 2022) Convocati Juve per il Psg, diramata la lista dei calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri: fuori Di Maria. E gli altri… Tramite i propri canali ufficiali la Juve ha reso noti i Convocati di Massimiliano Allegri per il match di domani in Champions League contro il Psg. ?? I Convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??#PSGJuve pic.twitter.com/sfAnY5rE33— JuventusFC (@Juventusfc) September 5, 2022 Il tecnico bianconero recupera Adrien Rabiot, assente nella trasferta di Firenze. Non c'è Di Maria nonostante si sia allenato oggi alla Continassa. Presenti Alex Sandro e Danilo, nonostante i rispettivi acciacchi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

