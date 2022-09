"Contro il caro bollette 30 mld di aiuti. Puntare di nuovo sul nucleare" (Di lunedì 5 settembre 2022) “Siamo ormai abbondantemente 12 volte oltre i livelli di costo pre Covid. Le imprese hanno già assorbito gli utili ma non ce la fanno più e così le famiglie. La situazione è drammatica ma bisogna evitare di fare delle proposte demagogiche. Il Paese deve avere una visione strategica e un approccio pragmatico. Bisogna intervenire tempestivamente prorogando e potenziando le misure che sono state adottate con diversi provvedimenti messi in campo dal governo Draghi, stanziando 45 miliardi di euro e che hanno delle scadenze ravvicinate. Il 20 settembre per i carburanti, la riduzione delle accise, il 30 settembre per quanto riguarda i crediti d’imposta delle imprese Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 settembre 2022) “Siamo ormai abbondantemente 12 volte oltre i livelli di costo pre Covid. Le imprese hanno già assorbito gli utili ma non ce la fanno più e così le famiglie. La situazione è drammatica ma bisogna evitare di fare delle proposte demagogiche. Il Paese deve avere una visione strategica e un approccio pragmatico. Bisogna intervenire tempestivamente prorogando e potenziando le misure che sono state adottate con diversi provvedimenti messi in campo dal governo Draghi, stanziando 45 miliardi di euro e che hanno delle scadenze ravvicinate. Il 20 settembre per i carburanti, la riduzione delle accise, il 30 settembre per quanto riguarda i crediti d’imposta delle imprese Segui su affaritaliani.it

BelpietroTweet : Il segretario lancia la mobilitazione pre voto. Primo appuntamento: gazebo per combattere il caro bollette. Come se… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta è alla canna del gas: in piazza contro sé stesso Il segretario lancia la m… - fattoquotidiano : Germania, accordo su un maxi piano da 65 miliardi contro il caro vita. “Sì a prelievi sugli extraprofitti a livello… - sudreporter : #carobollette, 'no a chiusura attività commerciali la domenica' - twittingelenaa : RT @japoco_debuoni: In Repubblica Ceca 70000 persone che non leggono La Stampa protestano contro il caro energia. Quei poveretti stanno lì… -