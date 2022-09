Conoscete la sorella di Rosario e Beppe Fiorello? Ecco com'è e cosa fa nella vita (Di lunedì 5 settembre 2022) Conoscete la sorella di Rosario e Beppe Fiorello? È molto famosa, e molti di voi l'avranno vista senz'altro almeno una volta. scopriamo di chi si tratta. Rosario e Beppe sono i fratelli più celebri della loro famiglia. Infatti, oltre a loro due, ci sono anche due sorelle, ovvero catena e Anna. Quest'ultima, tra i quattro fratelli, rappresenta la sorella meno famosa, in quanto non appartiene al mondo dello spettacolo ed è anche piuttosto riservata. Se infatti Anna non ama apparire in televisione, non si può dire lo stesso di sua sorella Catena. Catena Fiorello lavora nel mondo dello spettacolo da tanti anni, ormai. La donna, infatti, è un'autrice televisiva, conduttrice e scrittrice. Ma scopriamo più nel dettaglio chi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 5 settembre 2022)ladi? È molto famosa, e molti di voi l'avranno vista senz'altro almeno una volta. scopriamo di chi si tratta.sono i fratelli più celebri della loro famiglia. Infatti, oltre a loro due, ci sono anche due sorelle, ovvero catena e Anna. Quest'ultima, tra i quattro fratelli, rappresenta lameno famosa, in quanto non appartiene al mondo dello spettacolo ed è anche piuttosto riservata. Se infatti Anna non ama apparire in televisione, non si può dire lo stesso di suaCatena. Catenalavora nel mondo dello spettacolo da tanti anni, ormai. La donna, infatti, è un'autrice televisiva, conduttrice e scrittrice. Ma scopriamo più nel dettaglio chi ...

