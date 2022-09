Conoscete il regista Riccardo Milani? Sua moglie è molto più famosa di lui, ecco di chi si tratta (Di lunedì 5 settembre 2022) Conoscete Riccardo Milani? Alcuni sicuramente sapranno di chi stiamo parlando. E molti lo conosceranno soprattutto perché è anche sposato con una donna famosissima e anche molto apprezzata. Scopriamo di chi si tratta. Riccardo Milani è nato a Roma il 15 aprile del 1958, quindi oggi ha 64 anni. Di professione fa il regista e sceneggiatore, quindi lavora praticamente nello stesso ambiente della sua attuale moglie, che però fa l'attrice. Milani ha tre figlie: le prime due sono Chiara e Alice, nate dal suo precedente matrimonio. Mentre l'ultima arrivata è Laura, venuta alla luce nel 2013 grazie al suo attuale matrimonio. Riccardo vanta un considerevole numero di pellicole cinematografiche, e a molte di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 5 settembre 2022)? Alcuni sicuramente sapranno di chi stiamo parlando. E molti lo conosceranno soprattutto perché è anche sposato con una donna famosissima e ancheapprezzata. Scopriamo di chi siè nato a Roma il 15 aprile del 1958, quindi oggi ha 64 anni. Di professione fa ile sceneggiatore, quindi lavora praticamente nello stesso ambiente della sua attuale, che però fa l'attrice.ha tre figlie: le prime due sono Chiara e Alice, nate dal suo precedente matrimonio. Mentre l'ultima arrivata è Laura, venuta alla luce nel 2013 grazie al suo attuale matrimonio.vanta un considerevole numero di pellicole cinematografiche, e a molte di ...

CineFacts_ : Conoscete il regista #JoeWright? Beh, in ogni caso è molto probabile che conosciate il soggetto della miniserie ch… - Cinzia242 : RT @_Techetechete: Per la serie “Interviste Impossibili”, realizzata per la Rai nel 1981 dal regista Mario Monicelli, una vera chicca in cu… - Regulusplus : RT @_Techetechete: Per la serie “Interviste Impossibili”, realizzata per la Rai nel 1981 dal regista Mario Monicelli, una vera chicca in cu… - AriannaAmbrosi0 : RT @_Techetechete: Per la serie “Interviste Impossibili”, realizzata per la Rai nel 1981 dal regista Mario Monicelli, una vera chicca in cu… - ProntoPCBaveno : RT @_Techetechete: Per la serie “Interviste Impossibili”, realizzata per la Rai nel 1981 dal regista Mario Monicelli, una vera chicca in cu… -