Conferenza stampa Pioli: «Vogliamo essere competitivi in Europa. C’è grande rispetto degli avversari» (Di lunedì 5 settembre 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, presenterà in Conferenza stampa la sfida di domani sera in Champions League contro il Salisburgo Stefano Pioli, allenatore del Milan, presenterà in Conferenza stampa la sfida di domani sera in Champions League contro il Salisburgo. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVO – «La missione del Milan è dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita e Vogliamo essere competitivi anche in Europa. Dobbiamo pensare solo a domani, una vittoria ci darebbe grande spinta. L’incontro con Cardinale è andato benissimo, un uomo con grande carisma. Il futuro del Milan è solido» SALISBURGO – «Dobbiamo affrontare la partita di domani con grande ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Stefano, allenatore del Milan, presenterà inla sfida di domani sera in Champions League contro il Salisburgo Stefano, allenatore del Milan, presenterà inla sfida di domani sera in Champions League contro il Salisburgo. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVO – «La missione del Milan è dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita eanche in. Dobbiamo pensare solo a domani, una vittoria ci darebbespinta. L’incontro con Cardinale è andato benissimo, un uomo concarisma. Il futuro del Milan è solido» SALISBURGO – «Dobbiamo affrontare la partita di domani con...

