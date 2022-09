Conferenza stampa Mbappé: «Voci fuori dal campo? Non mi interessano, voglio solo vincere» (Di lunedì 5 settembre 2022) Conferenza stampa Mbappé: l’attaccante francese interviene alla vigilia del match tra PSG e Juventus. La sua analisi Kylian Mbappé è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia di PSG-Juve. Le sue dichiarazioni. INFASTIDITO DALLE Voci fuori DAL campo – «Ciò che succede fuori dal campo resta fuori dal campo. La cosa più importante è quel che accade nel rettangolo verde». HAKIMI – «Deve mantenere lo standard che sta avendo in questa stagione, ha altre intenzioni quest’anno. La scorsa stagione si è adattato: contiamo molto su di lui, ha voglia di far vedere ciò di cui è capace. Con la difesa a tre, inoltre, può dare ancora di più». COSA E’ CAMBIATO DOPO IL ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022): l’attaccante francese interviene alla vigilia del match tra PSG e Juventus. La sua analisi Kylianè intervenuto inalla vigilia di PSG-Juve. Le sue dichiarazioni. INFASTIDITO DALLEDAL– «Ciò che succededalrestadal. La cosa più importante è quel che accade nel rettangolo verde». HAKIMI – «Deve mantenere lo standard che sta avendo in questa stagione, ha altre intenzioni quest’anno. La scorsa stagione si è adattato: contiamo molto su di lui, ha voglia di far vedere ciò di cui è capace. Con la difesa a tre, inoltre, può dare ancora di più». COSA E’ CAMBIATO DOPO IL ...

