Conferenza stampa Galtier: «C'è voglia di cominciare. La presenza di Vitinha…»

Conferenza stampa Galtier: le parole del tecnico del PSG alla vigilia del match contro la Juventus. Ecco cosa ha detto Alla vigilia di PSG-Juve, Christophe Galtier è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la supersfida. Ecco cosa ha detto. ENTUSIASMO – «Dopo aver vinto contro il Nantes, i giocatori si sono subito focalizzati sulla partita di domani. È la prima volta che vedo dei calciatori concentrarsi così presto su una gara, a livello di squadra e a livello individuale. Si sono preoccupati di recuperare bene e di prepararsi anche bene. Abbiamo voglia di cominciare». PSG FAVORITO IN CHAMPIONS – «No, non sarebbe giusto nei confronti delle altre squadre. Ogni anno ci sono otto/nove formazioni in grado potenzialmente di vincere la ...

