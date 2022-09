Conferenza stampa Allegri | «Serviranno 10 punti per passare il turno Pogba? Siamo realisti | impossibile torni a novembre»

(Di lunedì 5 settembre 2022) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inin vista della sfida al Psg di Champions League Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inin vista della sfida al Psg di Champions League. Le sue dichiarazioni: CHE PARTITA SARA’ – «Inizia la Champions,10peril. È una partita bella da giocare contro una squadra straordinaria. Vanno poi fatti 10, che siano 3 domani o 3 la prossima, sono comunque. Sarà divertente, la Champions ti regala emozioni diverse. Essere qui è un orgoglio per tutti noi, sono partite ancora più belle da giocare. Il Psg è tra le più forti, se non la favorita numero uno. ...

team_world : Harry alla conferenza stampa di #DontWorryDarling @WarnerBrosIta - EnricoLetta : A Catania con @CaterinaChinnic conferenza stampa per presentare le nostre proposte su una nuova… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri e Leonardo Bonucci ?? ??Bonucci: «Dobbiamo tirare fuori tutto, facendol… - dileguossi : RT @SoleInvitto: BEATRICE, POLITICAMENTE PARLANDO UNA GRANDE FIGLIA DI ... COME RENZI, 4 anni fa tirò fuori un simbolo che precorreva i tem… - Paoloo92 : RT @juventusfc: Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri e Leonardo Bonucci ?? ??Bonucci: «Dobbiamo tirare fuori tutto, facendolo con di… -

Inside Art

Così Allegri parla inalla vigilia della super sfida di Champions contro il Psg di Messi, Mbappé e ...Commenta per primo Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, parla inalla vigilia di PSG - Juve, prima sfida della Champions League 2022 - 23. Le sue dichiarazioni: 'Che partita mi aspetto e se condivido opinione sul Benfica di Allegri Domani sarà ... Talent Prize 2022, la conferenza stampa del concorso Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Anche Harry Styles è giunto a Venezia per la Mostra del Cinema ed è stato accolto con tanto amore dai suoi fan. "Sono grato alle persone che mi hanno ...