Condividere contenuti razzisti dicendo quanto siano razzisti, non fa di voi degli antirazzisti (di I. Dimassi) (Di lunedì 5 settembre 2022) Vorrei chiarire una cosa con tutti voi. Condividere sui social contenuti multimediali in cui è in atto una forma di violenza razzista (o qualsiasi altra forma di violenza) dicendo quanto siano razzisti, non fa di voi degli antirazzisti. Anzi, tutto il contrario. Soprattutto se condividendo questi contenuti non vi curate minimante del fatto che siano presenti persone, corpi, voci che devono essere tutelati, avendo almeno la minima decenza di censurarne il volto, visto che il concetto di consenso spesso non è nemmeno contemplato.

