Con Liz Truss premier il potere britannico si sposta sul “Greenwich set”

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo l’incoronazione di oggi come nuovo leader del Partito conservatore, Lizvolerà nell’Aberdeenshire, in Scozia, per essere ricevuta domani dalla regina Elisabetta II ed essere nominata nuovo primo ministro del Regno Unito. Prima di lei sarà Boris Johnson, che dovrebbe tenere il profilo basso per ora coltivando ancora il sogno di tornare un giorno alla guida del Paese forte dei consensi della base del partito, a incontrare la sovrana per un veloce faccia a faccia prima di lasciare le chiavi del numero 10 di Downing Street all’attuale ministra degli Esteri. Come previsto dalla prassi, suggerirà al primo ministro uscente di formalizzare la designazione del successore neoeletto come leader del Partito conservatore di maggioranza. È la prima volta in oltre 70 anni di regno e 14, quasi 15, primi ministri che la cerimonia si svolge nella residenza estiva degli ...