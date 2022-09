Come Giovanni Muciaccia ha trollato Silvio Berlusconi per il suo sbarco su TikTok | VIDEO (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo sbarco di Silvio Berlusconi su TikTok, il social molto frequentato dalle nuove generazioni, ha provocato moltissima ironia fin dal giorno della creazione del suo profilo. Poi i primi VIDEO, compresi quelli con le barzellette per tentare di avvicinare i più giovani a un partito che tradizionalmente ottiene consensi solamente tra coloro i quali sono più in là con gli anni. Ma il primo filmato condiviso dal leader di Forza Italia è entrato, di diritto, nella storia (e non per forza in senso positivo) delle campagne elettorali 3.0. E tra il grande sarcasmo diffuso in questi giorni attorno a questa iniziativa spicca quello di Giovanni Muciaccia. @GiovanniMuciaccia cc: Riccardo Verducci ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Lodisu, il social molto frequentato dalle nuove generazioni, ha provocato moltissima ironia fin dal giorno della creazione del suo profilo. Poi i primi, compresi quelli con le barzellette per tentare di avvicinare i più giovani a un partito che tradizionalmente ottiene consensi solamente tra coloro i quali sono più in là con gli anni. Ma il primo filmato condiviso dal leader di Forza Italia è entrato, di diritto, nella storia (e non per forza in senso positivo) delle campagne elettorali 3.0. E tra il grande sarcasmo diffuso in questi giorni attorno a questa iniziativa spicca quello di. @cc: Riccardo Verducci ...

Rvaticanaitalia : Nel gr delle ore 8, la beatificazione di Giovanni Paolo I. #PapaFrancesco: #PapaLuciani si considerava 'come la pol… - Pontifex_it : Questo #TempodelCreato è un’opportunità per coltivare la nostra “conversione ecologica', una conversione incoraggia… - marattin : Oggi con Giovanni Barosini - presidente del Consiglio Comunale di Alessandria e candidato nella Lista Calenda - e t… - neXtquotidiano : Come Giovanni Muciaccia ha trollato Silvio Berlusconi per il suo sbarco su TikTok | VIDEO - Paola7460 : RT @matteomatzuzzi: 'Qualcuno, qui in Curia, mi ha definito una figura insignificante. Non è una scoperta. Io l’ho sempre saputo e Nostro S… -