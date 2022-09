Com’è andato l’unico dibattito tra i leader politici (Di lunedì 5 settembre 2022) Rimarrà probabilmente quello che c'è stato ieri a Cernobbio, in cui sono state evidenti le differenze di vedute fra Meloni e Salvini Leggi su ilpost (Di lunedì 5 settembre 2022) Rimarrà probabilmente quello che c'è stato ieri a Cernobbio, in cui sono state evidenti le differenze di vedute fra Meloni e Salvini

VauroSenesi : #Gorbaciov se ne è andato - berlusconi : Se n’è andato un campione della democrazia. Michail Gorbaciov è un uomo che ha cambiato la storia del 20° secolo.… - fanpage : #VMAs Nuovo record per i Maneskin. Al gruppo è andato il premio per il miglior video alternativo assegnato durant… - ilRomanistaweb : ?? Inatteso crollo della Roma: 4 schiaffi dolorosi a Udine Bisogna capire a quale versione dar fede: se è stata solo… - tuttoatalanta : Pessina: 'Bergamo è sempre una mia casa, sono andato via dall'Atalanta perchè...' -