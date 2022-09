(Di lunedì 5 settembre 2022) Percorrendo la M06, l’arteria che dal confine ucraino-ungherese di Berehove porta alla città dell’Ucraina centro-occidentale di Ternopil, non si scorgono i segni dei bombardamenti che invece hanno sfregiato il volto dei maggiori centri dell’est e del sudterra di frontiera tra Europa e Russia. Un particolare che è saltato subito agli occhi dei 50 volontari italianicarovanapace di #Stopthewarnow (la rete di 175 associazioni nata per lanciare un messaggio di solidarietà alla popolazione ucraina, ma anche di netta opposizione a un conflitto che dura ormai da otto anni), diretta a Mykolaiv, città meridionale del Paese dove si continua a bombardare. Poco più di mille chilometri, 16 ore di viaggio, passando per i Carpazi, i villaggi e le immense distese di grano. Procedono così tutti incolonnati sulla strada gli undici ...

Lui, ilnazionale, è arrivato alle 19, con un'ora di ritardo sul programma (e forse per ... Un grosso Mercedes Sprinter verniciato di blu e verde, con il logo del Pd sule, sulla ...Ilgenerale dell'organizzazione Gianpierospiega infatti che il compito che si sono dati è quello non soltanto di alleviare le sofferenze materiale di queste persone sfortunate, ...Sono appena stati in Ucraina cinquanta volontari italiani della “carovana della pace” organizzata dalla comunità papa Giovanni XXIII. Si sono recati nella città di Mykolaiv, nel sud del Paese, per por ..."La cosa che più preoccupa non è tanto la paura delle bombe. È la paura che questo diventi l'ennesimo conflitto dimenticato. Se dovessimo affrancarci dal gas russo, questa guerra potrebbe continuare p ...