Claudio Baglioni torna a esibirsi dal vivo: a novembre tournée nei teatri lirici (Di lunedì 5 settembre 2022) Claudio Baglioni da novembre tornerà dal vivo con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia. ‘Dodici Note Solo Bis’ vedrà nuovamente Baglioni voce, pianoforte e altri strumenti con le composizioni del suo repertorio.Tra le date: 7 novembre Napoli; 12 novembre Reggio Calabria; 14 novembre Palermo, 27 novembre Torino; 9 dicembre Parma; 19 dicembre Roma e 20 gennaio Padova. Baglioni, è stato vincitore del Premio Tenco 2022, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. “Di raffinata scrittura musicale – si legge nelle motivazioni per l’assegnazione del Premio – ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022)datornerà dalcon nuove date live nei maggiorie di tradizione d’Italia. ‘Dodici Note Solo Bis’ vedrà nuovamentevoce, pianoforte e altri strumenti con le composizioni del suo repertorio.Tra le date: 7Napoli; 12Reggio Calabria; 14Palermo, 27Torino; 9 dicembre Parma; 19 dicembre Roma e 20 gennaio Padova., è stato vincitore del Premio Tenco 2022, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. “Di raffinata scrittura musicale – si legge nelle motivazioni per l’assegnazione del Premio – ...

