Cina, una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito la provincia del Sichuan (Di lunedì 5 settembre 2022) Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito la provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Secondo quanto comunicato dall'Usgs, l'istituto geosismico statunitense, la scossa è avvenuta alle 12.52 ora locale (le 6.52 italiane) e ha avuto l'epicentro a 45 chilometri a sud-est di Kangding, a una profondità di 10 chilometri nella crosta terrestre. Seguono aggiornamenti…

