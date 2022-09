Cile, il referendum boccia la nuova Costituzione: l’epoca di Pinochet non è ancora finita (Di lunedì 5 settembre 2022) In Cile ieri ha vinto il rechazo (No) alla nuova Costituzione, quella nata dai lavori della Convenzione costituente che a sua volta era sorta dopo i tumulti che sconvolsero il paese nel 2019. Era nell’aria, già lo dicevano i sondaggi, ma il risultato del referendum di ieri è comunque pesante, indigesto per chi voleva porre la parola fine alla transizione democratica più lunga dell’America Latina. Un risultato inequivocabile: il 62% dei Cileni ha votato “no” e solo il 38% ha votato “sì”. Numeri che obbligano il governo a riflettere e cercare immediatamente una strategia che permetta di non far morire il progetto di una Carta Magna che sostituisca quella dell’epoca di Pinochet (1978). Ci sarebbe stato comunque un rimpasto di governo qualunque fosse stato il risultato ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Inieri ha vinto il rechazo (No) alla, quella nata dai lavori della Convenzione costituente che a sua volta era sorta dopo i tumulti che sconvolsero il paese nel 2019. Era nell’aria, già lo dicevano i sondaggi, ma il risultato deldi ieri è comunque pesante, indigesto per chi voleva porre la parola fine alla transizione democratica più lunga dell’America Latina. Un risultato inequivocabile: il 62% deini ha votato “no” e solo il 38% ha votato “sì”. Numeri che obbligano il governo a riflettere e cercare immediatamente una strategia che permetta di non far morire il progetto di una Carta Magna che sostituisca quella deldi(1978). Ci sarebbe stato comunque un rimpasto di governo qualunque fosse stato il risultato ma ...

