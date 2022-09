Cile: bocciata la nuova Costituzione (Di lunedì 5 settembre 2022) bocciata la nuova Costituzione in Cile. Il progetto che avrebbe dovuto sostituire la “Carta” del 1980 del dittatore Pinochet è stato bocciato dal 62% dei Cileni. Il presidente Boric ha convocato i leader dei partiti per discutere su come procedere. bocciata la nuova Costituzione in Cile I Cileni hanno detto NO alla nuova Costituzione che Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022)lain. Il progetto che avrebbe dovuto sostituire la “Carta” del 1980 del dittatore Pinochet è stato bocciato dal 62% deini. Il presidente Boric ha convocato i leader dei partiti per discutere su come procedere.lainni hanno detto NO allache

