Ciclismo | i possibili convocati dell’Italia per i Mondiali | Bettiol capitano | Trentin regista | Ulissi fermato dalla UAE!

(Di lunedì 5 settembre 2022) Siamo vicini ad uno degli appuntamenti più importanti per la stagione disu strada. La domenica della prova in linea deiè sacra e il 25 settembre si avvicina, con la sfida che sarà sulle strade australiane di Wollongong. Percorso mosso quello oceanico, dove i favoriti saranno gli uomini da classiche del calibro di Mathieu van der Poel e Wout van Aert. E l’Italia? Il titolo iridato manca ormai da quattordici anni, 2008, quando Alessandro Ballan riuscì nell’impresa in quel di Varese. Da lì in poi qualche sprazzo tricolore e poco più. La Nazionale di Daniele Bennati si presenta ovviamente lontana dai favori del pronostico. Ildesignato dovrebbe essere, come accaduto a Tokyo alle Olimpiadi l’anno scorso, Alberto: il toscano sembra essere tornato in gran forma, ha sfiorato una vittoria di ...