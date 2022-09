Chris Rock critica le scuse di Will Smith per lo schiaffo degli Oscar: "Fan..lo il tuo video da ostaggio" (Di lunedì 5 settembre 2022) Chris Rock si è aperto a proposito del messaggio di scuse che Will Smith ha condiviso online dopo averlo schiaffeggiato durante la notte degli Oscar. Chris Rock non è rimasto molto colpito dal video di scuse pubbliche che Will Smith ha pubblicato sui social media mesi dopo aver schiaffeggiato il comico agli Oscar di quest'anno. Durante un'esibizione con Dave Chappelle alla O2 Arena di Londra, Rock, 57 anni, ha detto la sua a proposito del filmato di scuse dell'attore. Rock, secondo quanto riportato da Deadline, ha esordito dicendo: "Fanculo il tuo video da ostaggio". ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022)si è aperto a proposito del messaggio dicheha condiviso online dopo averlo schiaffeggiato durante la nottenon è rimasto molto colpito daldipubbliche cheha pubblicato sui social media mesi dopo aver schiaffeggiato il comico aglidi quest'anno. Durante un'esibizione con Dave Chappelle alla O2 Arena di Londra,, 57 anni, ha detto la sua a proposito del filmato didell'attore., secondo quanto riportato da Deadline, ha esordito dicendo: "Fanculo il tuoda". ...

