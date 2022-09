Chi è l’ultra conservatrice Liz Truss, nuova leader Tory e da domani terza donna premier in Gran Bretagna (Di lunedì 5 settembre 2022) L’attuale ministra degli Esteri Liz Truss è stata eletta a capo del partito Tory e di conseguenza prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico. Truss ha raccolto oltre 80mila preferenze, distanziando di circa 20mila voti il suo sfidante al ballottaggio delle primarie, l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. Nello specifico, la nuova leader Tory ha ottenuto 81.326 voti (57,4%), mentre Sunak si è fermato a 60.339 voti (42,6%). Su oltre 172mila aventi diritto al voto, l’affluenza è stata dell’82,6%. Come evidenziano i media britannici, si tratta della vittoria alle primarie Tory con margine più stretto dal 1998, quando il partito introdusse le regole ancora in vigore per scegliere la leadership. Da allora ogni candidato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) L’attuale ministra degli Esteri Lizè stata eletta a capo del partitoe di conseguenza prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico.ha raccolto oltre 80mila preferenze, distanziando di circa 20mila voti il suo sfidante al ballottaggio delle primarie, l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. Nello specifico, laha ottenuto 81.326 voti (57,4%), mentre Sunak si è fermato a 60.339 voti (42,6%). Su oltre 172mila aventi diritto al voto, l’affluenza è stata dell’82,6%. Come evidenziano i media britannici, si tratta della vittoria alle primariecon margine più stretto dal 1998, quando il partito introdusse le regole ancora in vigore per scegliere laship. Da allora ogni candidato ...

neXtquotidiano : Nuova leader donna in Gran Bretagna dopo Thatcher e May Chi è l’ultra conservatrice #LizTruss, nuova leader #Tory… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Liz Truss terza donna premier nella storia della Gran Bretagna: chi è l’ultra conservatrice che vuole processare Putin https:… - luciano55321084 : Liz Truss nuova premier inglese: chi è l’ultra conservatrice che vuole processare Putin Un'altra che invece di ope… - Luciano777777 : #GranBretagna, Liz #Truss #premier: chi è l’ultra #conservatrice che vuole processare #Putin - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Così le bollette ultra maggiorate continuerà a pagarle chi ai normali costi per l’uso domestico, lievitati in modo espo… -