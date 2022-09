Chi è Liz Truss? Tutto sulla nuova premier inglese

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Lady di ferro? Di sicuro Liz Truss è una signora molto astuta, terrorizzata dai diritti sociali e con molti nemici, veri o… - antoguerrera : Un'abbuffata di articoli su Liz Truss @trussliz ????????? La vittoria di oggi - spray_liz : @MadameA02 valgono per chi li vota… qui sta il pericolo ?? - infoitinterno : Liz Truss: chi è e quanto guadagna il nuovo primo ministro del Regno Unito - Rosyfree74 : RT @fortnardelli: Liz Truss è diventata la leader dei Tories e quindi Primo ministro inglese. In campagna elettorale ha detto di essere pro… -

E'TRUSS Nata a Oxford nel 1975 in una famiglia modesta di simpatie laburiste, Truss compare per la prima volta in qualche foto d'archivio fra le braccia della madre: infermiera e militante ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui:Truss:è e quanto guadagna il nuovo primo ministro del Regno UnitoLiz Truss è stata indicata come nuova premier britannica dopo l'era di Boris Johnson nel Regno Unito, scavalcando il competitor Rishi Sunak: ecco la sua storia tra biografia, vita privata e .... Liz T ...Cresciuta in una famiglia di sinistra, è stata anti-monarchica e contraria alla Brexit, ma ha saputo cambiare traiettoria, conquistando il successo ...