Chi è Liz Truss, la nuova premier britannica e cosa fa suo marito

Mary Elizabeth "Liz" Truss è la nuova premier britannica. I sondaggi la davano già per favorita e i suoi sostenitori non hanno mai avuto dubbi sulla sua vittoria come successore di Boris Johnson: una nuova "Lady di Ferro", la definiscono in molti, richiamando alla storica figura di Margaret Thatcher alla quale la signora Truss, tra l'altro, si ispira. Originaria di Oxford, una vita dedicata da sempre alla politica con dedizione e ambizione e segnata dall'amore per Hugh O'Leary, con il quale è sposata dal 2000. 

Liz Truss, una vita dedicata alla politica 

Classe 1975, Liz Truss è originaria di Oxford ed è la prima di quattro fratelli. La passione per la politica è nata in lei da giovanissima, anche grazie agli insegnamenti dei genitori, che sono sempre ...

