Chi è Liz Truss, il nuovo premier britannico (Di lunedì 5 settembre 2022) Liz Truss è dal 5 settembre 2022 il nuovo leader del Partito Conservatore e nuovo premier britannico. Terza donna a ricoprire l’incarico dopo Theresa May e Margaret Thatcher, si è contraddistinta come un falco in campo Tory per le sue posizioni su diversi temi, dal fisco alla politica estera. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 5 settembre 2022) Lizè dal 5 settembre 2022 illeader del Partito Conservatore e. Terza donna a ricoprire l’incarico dopo Theresa May e Margaret Thatcher, si è contraddistinta come un falco in campo Tory per le sue posizioni su diversi temi, dal fisco alla politica estera. InsideOver.

GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Chi è la nuova #ladydiferro del Regno Unito. #LizTruss premier e leader #Tory #5settembre #iltempoquotidiano #truss #uk http… - pieterj53 : Mala tempora currunt.. ???????? Regno Unito, Liz Truss è la nuova premier inglese. Dalle liti con Mosca alle promesse… - News24_it : Chi è Liz Truss, la nuova premier in Gran Bretagna - Tag43_ita : In Liz we Truss Ha vinto contro Rishi Sunak, dato inizialmente per favorito come successore di Boris Johnson. È la… - ledicoladelsud : Chi è Liz Truss, la nuova premier in Gran Bretagna -