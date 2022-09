Chelsea | Reece James rinnova fino al 2028

Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Reece #James ha rinnovato col #Chelsea fino al 2027 con opzione per il 2028 ?? #Calciomercato… - NMercato24 : UFFICIALE: Reece James ha esteso il proprio contratto con il Chelsea. #Calciomercato #5Settembre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Chelsea, Reece James ha rinnovato fino al 2028 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Chelsea, Reece James ha rinnovato fino al 2028 - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Chelsea, Reece James ha rinnovato fino al 2028 -

Secondo The Athletic, James al Chelsea sarà il difensore più pagato nella storia del club. Il Chelsea blinda Reece James. Il terzino destro inglese classe 1999 ha prolungato il proprio contratto fino a giugno 2027 con l'opzione per un'ulteriore stagione. Chelsea and England defender Reece James has signed a new five-year contract that will keep him at Stamford Bridge until 2027, the Premier League club announced on Monday.