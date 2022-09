Che cos’è il “Jellyfish bob”, il nuovo taglio di capelli “a medusa” diventato virale su TikTok (Di lunedì 5 settembre 2022) Ricordate medusa? Affascinante e mostruosa, è la figura mitologica dipinta dal Caravaggio, incoronata di serpenti al posto dei capelli. Il nuovo taglio che sta furoreggiando sui social si chiama proprio così: Jellyfish Bob, ovvero il caschetto a medusa. Un’acconciatura che sembra fatta apposta per soddisfare gli indecisi. E’ un caschetto bombato all’altezza del mento. Però, dietro, i capelli sono mantenuti lunghi. Ma solo alcune ciocche. Il risultato finale? Vista alle spalle, la persona sembra avere tentacoli che le calano giù per la schiena. O, appunto, mitologici serpenti. Non è la creazione di uno stilista. E’ l’ultima frontiera nata sul social TikTok. Dove il Jellyfish Bob si fa largo fra i giovanissimi e si impone tra le schiere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Ricordate? Affascinante e mostruosa, è la figura mitologica dipinta dal Caravaggio, incoronata di serpenti al posto dei. Ilche sta furoreggiando sui social si chiama proprio così:Bob, ovvero il caschetto a. Un’acconciatura che sembra fatta apposta per soddisfare gli indecisi. E’ un caschetto bombato all’altezza del mento. Però, dietro, isono mantenuti lunghi. Ma solo alcune ciocche. Il risultato finale? Vista alle spalle, la persona sembra avere tentacoli che le calano giù per la schiena. O, appunto, mitologici serpenti. Non è la creazione di uno stilista. E’ l’ultima frontiera nata sul social. Dove ilBob si fa largo fra i giovanissimi e si impone tra le schiere ...

