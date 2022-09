Che cosa c’è dietro la morte della mia amica Lady Diana (Di lunedì 5 settembre 2022) di Roberto Tumbarello Quando 25 anni fa moriva nel fiore degli anni Lady Diana, William era un ragazzo, mentre Harry ancora un bambino. Vissero il dramma in modo diverso. Il primogenito, già consapevole delle sue future responsabilità – un giorno sarebbe diventato re – considerò l’incidente in cui la madre perdette la vita a 36 anni una fatalità. Harry, invece, ne diede la colpa alla famiglia reale. Alla sua età non poteva capire che molto probabilmente la mamma era stata vittima di un attentato. Ma si rese conto che nessuno le aveva dimostrato comprensione e solidarietà per l’angoscia in cui il tradimento del marito le aveva procurato. Anzi, la regina l’aveva addirittura privata del titolo di altezza reale perché frequentava musulmani. Ma non ne era innamorata. Era una bravissima donna disperata per avere perso l’amore del marito e cercava di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) di Roberto Tumbarello Quando 25 anni fa moriva nel fiore degli anni, William era un ragazzo, mentre Harry ancora un bambino. Vissero il dramma in modo diverso. Il primogenito, già consapevole delle sue future responsabilità – un giorno sarebbe diventato re – considerò l’incidente in cui la madre perdette la vita a 36 anni una fatalità. Harry, invece, ne diede la colpa alla famiglia reale. Alla sua età non poteva capire che molto probabilmente la mamma era stata vittima di un attentato. Ma si rese conto che nessuno le aveva dimostrato comprensione e solidarietà per l’angoscia in cui il tradimento del marito le aveva procurato. Anzi, la regina l’aveva addirittura privata del titolo di altezza reale perché frequentava musulmani. Ma non ne era innamorata. Era una bravissima donna disperata per avere perso l’amore del marito e cercava di ...

