Che boom gli ascolti dell’ultima puntata de La dama velata in replica: Guanciale e Leone pazzeschi (Di lunedì 5 settembre 2022) Chi avrebbe mai pensato che La dama velata sarebbe stata la vera rivelazione dell’estate di Rai 1. Meglio delle serie tv in prima visione, meglio dei film. La fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, che giù nel 2015 aveva conquistato il pubblico di Rai 1 è tornata e a ha fatto appassionare una grande fetta di pubblico. Basti pensare che ieri, 4 settembre 2022, per l’ultima puntata in replica, c’erano davanti alla tv quasi 3 milioni di spettatori ( numeri che quest’anno alcune fiction tanto pubblicizzate sulla rete, neppure hanno fatto, fiction in prima visione). La dama velata ha davvero fatto il botto con ascolti super che hanno garantito, dopo Mina Settembre che ha fatto anche benissimo con le repliche, ascolti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 settembre 2022) Chi avrebbe mai pensato che Lasarebbe stata la vera rivelazione dell’estate di Rai 1. Meglio delle serie tv in prima visione, meglio dei film. La fiction con Linoe Miriam, che giù nel 2015 aveva conquistato il pubblico di Rai 1 è tornata e a ha fatto appassionare una grande fetta di pubblico. Basti pensare che ieri, 4 settembre 2022, per l’ultimain, c’erano davanti alla tv quasi 3 milioni di spettatori ( numeri che quest’anno alcune fiction tanto pubblicizzate sulla rete, neppure hanno fatto, fiction in prima visione). Laha davvero fatto il botto consuper che hanno garantito, dopo Mina Settembre che ha fatto anche benissimo con le repliche,...

