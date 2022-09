Charlene di Monaco, le precarie condizioni dopo i tre interventi: la rivelazione è da brividi (Di lunedì 5 settembre 2022) Charlene di Monaco sta cercando di tornare in forma dopo le tante difficoltà dell’ultimo periodo: le sue parole. Negli ultimi mesi si è parlato molto della salute di Charlene di Monaco, che ha dovuto affrontare una serie di problematiche che l’hanno costretta a restare per molto tempo lontana dai riflettori e dalla scena pubblica. Come noto, infatti, la principessa è stata colpita da un’infezione a orecchie, naso e gola mentre si trovava in Sudafrica: Charlene è stata quindi sottoposta ad una serie di interventi chirurgici che l’hanno fortemente debilitata e che hanno reso necessario un lungo periodo di riposo (è stata anche ricoverata in una clinica riabilitativa in Svizzera, ndr). Fortunatamente negli ultimi tempi le cose sembrano andare meglio per ... Leggi su kronic (Di lunedì 5 settembre 2022)dista cercando di tornare in formale tante difficoltà dell’ultimo periodo: le sue parole. Negli ultimi mesi si è parlato molto della salute didi, che ha dovuto affrontare una serie di problematiche che l’hanno costretta a restare per molto tempo lontana dai riflettori e dalla scena pubblica. Come noto, infatti, la principessa è stata colpita da un’infezione a orecchie, naso e gola mentre si trovava in Sudafrica:è stata quindi sottoposta ad una serie dichirurgici che l’hanno fortemente debilitata e che hanno reso necessario un lungo periodo di riposo (è stata anche ricoverata in una clinica riabilitativa in Svizzera, ndr). Fortunatamente negli ultimi tempi le cose sembrano andare meglio per ...

