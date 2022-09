Charlene di Monaco, il picnic di fine estate segna un ritorno alla normalità anche per i figli Jacques e Gabriella (Di lunedì 5 settembre 2022) Charlene di Monaco sta davvero meglio e torna in pubblico con tutta la famiglia reale. A parte la breve uscita dello scorso luglio, per la premiazione dei figli al camp estivo, è dal Gran premio di Monaco di fine maggio che la principessa 44enne non si vedeva a un evento ufficiale con il principe Alberto, 64 anni, e i gemelli Jacques e Gabriella, 7. Al tradizionale picnic di fine estate, Charlene si è mostrata con taglio biondo platino, abito bianco e perfino qualche sorriso. Un piccolo ritorno alla normalità, anche per i gemelli che il 6 settembre cominciano un nuovo anno scolastico, stavolta con la mamma vicina. ... Leggi su amica (Di lunedì 5 settembre 2022)dista davvero meglio e torna in pubblico con tutta la famiglia reale. A parte la breve uscita dello scorso luglio, per la premiazione deial camp estivo, è dal Gran premio didimaggio che la principessa 44enne non si vedeva a un evento ufficiale con il principe Alberto, 64 anni, e i gemelli, 7. Al tradizionaledisi è mostrata con taglio biondo platino, abito bianco e perfino qualche sorriso. Un piccoloper i gemelli che il 6 settembre cominciano un nuovo anno scolastico, stavolta con la mamma vicina. ...

