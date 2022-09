sportli26181512 : Salisburgo, Jaissle: 'Affrontare il Milan un'emozione, ma ce la giocheremo': Il tecnico degli austriaci ha parlato… - ansacalciosport : Champions: tecnico Salisburgo 'Milan fortissimo, noi emozionati'. Jaissle: 'Ma siamo ottimisti, daremo il massimo'… - glooit : Champions: tecnico Salisburgo 'Milan fortissimo, noi emozionati' leggi su Gloo - sportli26181512 : Salisburgo, il tecnico Jaissle: 'Milan squadra fortissima, dovremo stressarli e sorprenderli': L'allenatore del Sal… - danielfsperanza : RT @MilanPress_it: Belle parole da parte del tecnico del #Salisburgo sul @acmilan alla vigilia dell'attesissimo impegno in @ChampionsLeague… -

Siamo ottimisti, daremo il massimo domani sera": lo dice ildel Salisburgo, Matthias Jaissle, nella conferenza del match della vigilia contro il Milan inLeague. "Non ho bene in ...Matthias Jaissle promette battaglia al Milan, ospite del Salisburgo nella prima giornata della fase a gironi diLeague . Ildella formazione austriaca ha parlato in conferenza stampa e ha ammesso di nutrire grandi ambizioni per questo torneo: Tra le armi migliori del Salisburgo , la capacità ..."Le aspettative sono alte, vogliamo giocare come facciamo sempre, ma l'avversario è fortissimo. I ragazzi sono molto contenti perché sono emozionati, è strano giocare la Champions League a Salisburgo.L'anno scorso ha centrato la qualificazione agli ottavi di Champions, fermato poi dal Bayern di Nagelsmann. Ora il Salisburgo di Matthias Jaissle riparte all'inseguimento di un bis che sarebbe altrett ...