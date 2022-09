Champions League | PSG-Juventus | probabili formazioni | orario e dove vederla in TV

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 5 settembre 2022) Laprende finalmente il via e le squadre italiane faranno presto il loro esordio nella fase a gironi. La prima a scendere in campo è lache dovrà vedersela con il temibile PSG di Galtier al Parco dei Principi. La squadra francese, che nelle sue fila annovera campioni del calibro di Messi, Neymar e Mbappé, sta letteralmente dominando in campionato. La Juve di Massimiliano Allegri, invece, pur non perdendo nemmeno un incontro in questo inizio di stagione, fatica molto a costruire gioco e questo non è certamente un aspetto da sottovalutare in campo europeo. Le due squadre che si sfideranno martedì 6 settembre 2022 a partire dalle 21:00 dovranno rinunciare a due pedine importanti. Il PSG dovrà fare a meno di Vitinha - fermo ai box per via di un brutto fallo subito nel match giocato contro il Nantes - la ...