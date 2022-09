Champions League | Paris Saint-Germain superfavorito conto la Juve | '1' basso a 1 | 35

juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : I convocati per la prima fase della UEFA Champions League ???? #UCL - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #Champions League, pronto l’esordio del fuorigioco semiautomatico: ecco come funzionerà - frankneapolitan : Vinceranno la #UEL ??… Mbappe ?????? Messi ???? Neymar ?? Aparrrrrrrr purtieeeeeè! ?? Juventus, col Psg sono… -

UEFA.com

Commenta per primo Non sarà un turno d'esordio agevole per le italiane impegnate in. Soprattutto per Juventus, Napoli e Inter chiamate ad affrontare subito tre delle teste di serie fra le favorite per il successo finale. Proprio i nerazzurri ospitano in casa il ...Commenta per primo La Juventus inizia la sua avventura indomani sera al Parco dei Principi dove affronta il PSG nella prima sfida del girone. I transalpini partono favoritissimi, per gli esperti, a 1,35, rispetto all'8,00 del blitz ... Champions League: probabili formazioni e ultime notizie Juve, Bonucci: "Sarà una battaglia a Parigi" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Domani sera il Milan debutterà in Champions League sul difficile campo del Salisburgo. Obiettivo tre punti per i rossoneri, che quest'anno vogliono ...