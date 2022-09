Champions League, le designazioni arbitrali di Napoli e Inter (Di lunedì 5 settembre 2022) Ecco le designazioni per Inter e Napoli in Champions League: i nerazzurri con il francese Clement Turpin, agli azzurri Carlos del Cerro Grande Decise le designazioni arbitrali per il turno di mercoledì di Champions League, in cui giocheranno Inter e Napoli. Per i nerazzurri designato il francese Clement Turpin, assistito da Nicolas Danos e Cyril Gringore; quarto arbitro Ruddy Buquet; al Var Jerome Brisard e Willy Delajod. La squadra di Spalletti, impegnata con il Liverpool, sarà arbitrata dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito da Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso; Cesar Soto Grado quarto uomo; al Var Alejandro Hernandez e Xavier Estrada Fernandez L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Ecco leperin: i nerazzurri con il francese Clement Turpin, agli azzurri Carlos del Cerro Grande Decise leper il turno di mercoledì di, in cui giocheranno. Per i nerazzurri designato il francese Clement Turpin, assistito da Nicolas Danos e Cyril Gringore; quarto arbitro Ruddy Buquet; al Var Jerome Brisard e Willy Delajod. La squadra di Spalletti, impegnata con il Liverpool, sarà arbitrata dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito da Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso; Cesar Soto Grado quarto uomo; al Var Alejandro Hernandez e Xavier Estrada Fernandez L'articolo proviene da Calcio ...

juventusfc : I convocati per la prima fase della UEFA Champions League ???? #UCL - gippu1 : Il giorno di dolore che uno ha: oggi sono 10 anni da quando, nel momento decisivo del play-off di Champions League… - juventusfc : La UEFA Champions League sta tornando, appuntamento martedì 6 settembre con Paris Saint Germain-Juventus. Seguici s… - PSGInMyBlood : RT @Jammasrl: #Quote #Scommesse Champions League – Juventus imbattuta con il PSG. Leao, in gol a 3,25 su - Jammasrl : #Quote #Scommesse Champions League – Juventus imbattuta con il PSG. Leao, in gol a 3,25 su -